Haberler Gündem Haberleri Son dakika! Bakan Kurum yeni imar çalışmalarını duyurdu: Kat yükseklikleri kısıtlanacak
Giriş Tarihi: 16.2.2023 18:21 Son Güncelleme: 16.2.2023 18:52

Son dakika! Bakan Kurum yeni imar çalışmalarını duyurdu: Kat yükseklikleri kısıtlanacak

Son dakika haberi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da yaptığı açıklamada TOKİ konutlarının sağlam ve ayakta olduğunu belirterek "Yeni konutlar da aynı hassiyet ve çalışmayla yapılacak" dedi. Bakan Kurum yeni imar planı çalışmalarına ilişkin de "Kat yüksekliklerini de kısıtlayacak, yerleşim alanlarına kısıtlılık getirecek yeni imar planı çalışmalarını yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Bakan Kurum yeni imar çalışmalarını duyurdu: Kat yükseklikleri kısıtlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremleden etkilenen Malatya'da açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, TOKİ konutlarının depremden hasar almadığını belirterek "Yeni konutlar da aynı hassiyet ve çalışmayla yapılacak" dedi.

Bakan Kurum hasar tespit çalışmalarına ilişkin "577 bin 699 bina incelendi, 56 bin 80'i yıkık veya ağır hasarlı" açıklamasında bulundu.

YENİ İMAR PLANI ÇALIŞMALARI

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Zemin etütlerini yapmak suretiyle yeni yerleşim alanlarının kararlarını veriyor ve 11 ilimizde süreci eş zamanlı yürütüyoruz. Kat yüksekliklerini de kısıtlayacak, yerleşim alanlarına kısıtlılık getirecek yeni imar planı çalışmalarını yürütüyoruz."

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! Bakan Kurum yeni imar çalışmalarını duyurdu: Kat yükseklikleri kısıtlanacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA