Son dakika! Bakan Kurum yeni imar çalışmalarını duyurdu: Kat yükseklikleri kısıtlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremleden etkilenen Malatya'da açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, TOKİ konutlarının depremden hasar almadığını belirterek "Yeni konutlar da aynı hassiyet ve çalışmayla yapılacak" dedi.

Bakan Kurum hasar tespit çalışmalarına ilişkin "577 bin 699 bina incelendi, 56 bin 80'i yıkık veya ağır hasarlı" açıklamasında bulundu.