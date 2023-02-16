SON DAKİKA | Başkan Erdoğan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez’in ailesiyle görüştü: Üzerimize ne düşüyorsa hazırız

Kahramanmaraş merkezli depremin 248'inci saatinde mahsur kaldığı binanın enkazdan kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 248 saat sonra enkazdan kurtarılan Aleyna Ölmez'in ailesiyle görüştü.
Aleyna Ölmez
TEDAVİSİNE BAŞLANDI
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda çalışma yürüten AFAD, Kömür İşletmeleri AŞ, JAK ve Dilovası Belediyesi ekipleri, depremin 248'inci saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'e ulaştı.
Enkazdan kurtarılan genç kız, Kahramanmaraş'taki hastanede yapılan müdahalenin ardından ambulans uçakla Ankara'ya getirildi. Aleyna Ölmez'in, AÜ Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisine başlandı.