Afet illerinin her birinden bir çocuğun bakımını üstlenecek: Bahçeli ,11 çocuğa manevi baba olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye Tek Yürek" başlığı ile deprem bölgesindeki yaraların sarılması için televizyonların ortak yayınında toplanan bağışlarda emeği geçenlere teşekkür etti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile depremzede 11 çocuğun bakımını üstleneceğini belirten Bahçeli şu ifadeleri kullandı:Milletimiz alicenaplığını, çelebi ruhunu, müşfik yapısını, merhametli vasfını, müstesna vakarını samimiyetle ve inançla göstermektedir. 10 ilimizi etkileyen ikiz deprem sonrası 283 binden fazla aile, refakatçisi olmayan afetzede çocuklarımıza koruyucu aile olmak maksadıyla devreye girmiştir. Bu asil davranış takdir ve tebrik edilecek bir insani haslet olup memnuniyet vericidir.Kurucusu olduğum Devlet Bahçeli Vakfı olarak, 'Büyük felaketin mucize çocuklarına' sahip çıkmak, toplumla bütünleşmelerini sağlamak, gözyaşlarını silmek, acılarını dindirmek, iyi yetişmelerini temin etmek amacıyla biz de elimizi taşın altına koyuyoruz. Buna göre afet bölgesi ilan edilen illerimizin her birinden, eğer varsa ailelerinin müsaadesi, yoksa devletin yetkili kurumlarının onayıyla, 0-5 yaş grubunda bulunan bir evladımızın insani sorumluluğunu fedakârca üstlenmeye hazır olduğumuzu açıklıyorum. Bu yaş grubundaki yavrularımızın beslenme ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamanın yanında iş ve yuva sahibi olmalarına kadar maddi ve manevi desteği sağlamaya kararlıyız. Depreme maruz kalan illerimizden birer evladımız önce Allah'a, sonra da vakfımıza emanettir. Çocuklarımız gelecektir. Gelecek riske atılamaz. Yetimlerimiz, öksüzlerimiz, kimi kimsesi olmayan evlatlarımız asla yarınsız ve çaresiz değildir. Kimsesizlerin umudu olmak, huzuru olmak, aşı olmak, sıcak kucağı olmak manevi görevimizdir. Bu görevin ifası için gün, bugündür.