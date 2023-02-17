Ankara depremzedelere yuva oldu

Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi vuran yüzyılın felaketinde deprem bölgesinden Ankara'ya getirilen depremzedeler için sıcak yuva bulma çabaları sürüyor. AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın başlattığı "Evim Evindir" kampanyası yaralara merhem oluyor. Son olarak Elbistan'da terzi dükkanı işleten Özgen Yıldırım ve eşi Meral Yıldırım yeni yuvasına kavuştu.

Elbistan'da evi yıkılan Meral Yıldırım, evinin kapısını kendilerine açtığı için hayırsever ev sahibine de teşekkürlerini ileterek, bu projeyle birlikte, depremde mağdur olan vatandaşların mağduriyetlerinin giderileceğine inandığını belirtti.

Meral Yıldırım: "Recep Tayyip Erdoğan elinden geleni yapıyor. Memnunuz. Yardım çok gidiyor. Elbistan'da yardım gitmeyen hiçbir yer yok. Yardım gidiyor. Devlet elinden geleni yapıyor. Devlet her yere yetişmeye çalışıyor. Ben devletimden memnunum. Cumhurbaşkanımızdan dileğimiz evlerimizi yapıp, bizi evlerimize yerleştirmesini istiyoruz. Millet, devlet el ele hepimiz bir olmalıyız. Halkımız da kenetleniyor" diye konuştu.

Depremzede Özgen Yıldırım ise devletin şefkatli bir ana gibi olduğunu ifade ederek diyerek, devletin kendilerine sahip çıktığını, yapılan yardımlardan memnun olduklarını vurguladı. Yıldırım, "Başımıza gelen bu felakette devlet hep yanımızdaydı. O anı ancak yaşayanlar bilebilir. O dakikaları felaketi birebir yaşamak çok zordu. Çok şükür aile olarak bir can kaybımız olmadı. Büyük badireler atlattık. Devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bize çok güzel imkanlar sunuldu. Gariplerin, yetimlerin koruyucusu oldu. Böyle bir devlet başkanını Allah herkese nasip etsin" dedi.