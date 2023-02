Bakan Murat Kurum: 85 bin bina ağır hasarlı ya da yıkık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hasar gören Adana ve Osmaniye'ye bugün gerçekleştirdiği ziyaretlerde yaptığı açıklamada, "Deprem bölgelerimizin tamamında 332 bin bağımsız bölümün ağır hasarlı ve yıkılmış olduğunun tespitini yaptık. Yaklaşık 85 bin binaya tekabül ediyor. Tam bir seferberlik şuuru ve anlayışı ile çalışmalarımızı yürütüyoruz ve şehrin 50-100 yıllık yeni yerleşim alanlarının kararını almaya gayret gösteriyoruz. Devlet-millet dayanışmasını, 11 ilimizi ve 14 milyon insanımızı derinden etkileyen bu felaketin de üstesinden gelmek üzere sonuna kadar götüreceğiz. Afet bölgesindeki her bir vatandaşımızı hızlı aksiyon almak suretiyle en kısa zamanda sağlam, güvenli evlerine yerleştirmek için çalışmalarımızı başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiler; vatandaşlarımız taşınana kadar tüm ihtiyaçlarını karşılamayı sürdüreceğiz. "dedi. Bakan Kurum, deprem bölgesine ziyarette bulunan Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri ile de görüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yeni yerleşim yerleri için güvenli bölgeler tespit etmek amacıyla Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman'ın ardından bugün de Adana ve Osmaniye'yi ziyaret ederek havadan ve karadan incelemelerde bulundu.

Bakan Murat Kurum, Adana 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile birlikte ortak basın açıklaması düzenledi.

Ardından helikopterle Osmaniye'ye geçen Bakan Kurum, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına beraberinde Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile birlikte katıldı.

"BEŞİKTAŞ BAŞKANI ÇEBİ VE YÖNETİM KURULU İLE GÖRÜŞTÜ"

Deprem bölgelerine ziyarette bulunan Beşiktaş Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri de Osmaniye'de Bakan Murat Kurum'u 112 Acil Çağrı Merkezi'nde ziyaret etti.

"TAM BİR SEFERBERLİK ŞUURU VE ANLAYIŞI İLE ÇALIŞMALARIMIZI YÜRÜTÜYORUZ"

Bakan Kurum, deprem sonrası yapılan çalışmaları yerinde görmek ve yanı sıra yeni yerleşim yerleriyle ilgili çalışmaları yürütmek üzere Adana ve Osmaniye'ye birer ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi. Bakan Kurum, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile birlikte ortak bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de katıldı.

Bakan Murat Kurum, devletin tüm gücüyle, milletin destekleriyle, dualarıyla afetin ilk anından itibaren tüm birimlerle birlikte sahada olmaya devam ettiklerini belirterek, "Tam bir seferberlik şuuru ve anlayışı ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu, emin olun birçok ülkeye nazaran baktığınızda az rastlanacak bir durumdur. Devletin, milletin 85 milyonun seferberliği ile bugün tüm Türkiye'nin kalbi Osmaniye'dedir, Adana'dadır, Maraş'tadır, Antep'tedir, depremin hasar verdiği 11 ilimizdedir. Bir yavrumuz kumbaradan harçlıklarını, emekli teyzemiz emekli maaşının yarısını, amcamız evini barkını bağışlamak suretiyle bütün Türkiye afet bölgesi için seferberlik şuuruyla çalışmaktadır, uğraşmaktadır. Hamdolsun ki böyle bir millete sahibiz, böyle bir ülkeye sahibiz." dedi.

"EKİPLERİMİZ CANSİPERANE BİR ŞEKİLDE ARAMA-KURTARMA FAALİYETLERİNİ YÜRÜTÜYORLAR"

Mucizelerle dolu bir gün yaşadıklarını belirten Bakan Kurum, "Neslihan Kılıç'ın Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nden çıkışı, 258 saat sonra hayata uzanması, elini uzatması, ardından 3 mucize haberimiz de Hatay'ın geldi. 10 yaşındaki Osman 260. saatte, Mehmet Ali Şakiroğlu ve Mustafa Avcı ise 261. saatte enkaz altından sağ-salim kurtarıldılar. Ve gerçekten Allah'a şükürler ediyoruz ki kurtarma kahramanları diyorum ben onlara. Kurtarma kahramanlarımız, arama-kurtarma ekiplerimiz, AFAD'ımız, Kızılay'ımız, askerimiz, jandarmamız tüm birimlerimiz, her biri birer kahraman olan arama-kurtarma ekiplerimiz cansiperane bir şekilde arama-kurtarma faaliyetlerini de bir yandan yürütüyorlar, yürütmeye devam ediyorlar." diye konuştu.

"ŞEHRİN 50-100 YILLIK YENİ YERLEŞİM ALANLARININ KARARINI ALMAYA GAYRET GÖSTERİYORUZ"

Depremin ilk saati itibariyle tüm bakanlıkların sahada olduğunu kaydeden Bakan Murat Kurum, "Gerek arama-kurtarma süreçlerinin yönetimi, gerek insani yardımların ulaştırılması, geçici barınma alanları kurulması kapsamında Valiliklerimizin koordinasyonunda Milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla birlikte 7 gün 24 saat esasına dayalı sahadayız. Aynı anlayışla çalışıyoruz. İlerimizi tek tek ziyaret ediyor, yeni yerleşim alanlarının kararlarını da aynı bugün Osmaniye'de olduğu gibi şehrin tüm dinamikleriyle birlikte değerlendiriyoruz. En sağlam zemin yeri neresidir, şehrin 50 yıllık 100 yıllık ihtiyaçları nelerdir ve yerleşime uygun mudur gibi birçok soruyu sormak ve detaylı incelemeler yapmak suretiyle de yeni yerleşim alanlarının kararını almaya gayret gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

"Deprem bölgelerimizin tamamında 332 bin bağımsız bölümün ağır hasarlı ve yıkılmış olduğunun tespitini yaptık. Yaklaşık 85 bin binaya tekabül ediyor"

Osmaniye'de arama-kurtarma faaliyetlerinin tamamlanıp, ardından enkaz kaldırma süreçleri ve geçici barınma alanlarını, çadır kentlerimizin, konteyner kentlerimizin kurulma süreçlerini bir koordinasyon içerisinde yürüttüklerini kaydeden Bakan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Deprem bölgesindeki çalışmalarımız kapsamında hasar tespit süreci de bizim için çok çok önemli. Şu an 7 bin 328 uzmanımızda 11 ilimizde hasar tespit çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ve deprem bölgelerimizin tamamında 3 milyon 9 bin 563 bağımsız bölümün incelemesini yapmış durumdayız. Bu kapsamda 684 bin binamızı inceledik. Bu kapsamda 332 bin 947 bağımsız bölümden oluşan, içinde konutlarımız, ticari ünitelerimiz, depolarımız ve yine köy konutlarımız, köy evlerimiz gibi 332 bin bağımsız bölümün ağır hasarlı ve yıkılmış olduğunun tespitini yaptık. Bu da yaklaşık 85 bin binaya tekabül ediyor."

"OSMANİYE'DE 3 BİN 157 BİNADA 11 BİN 300 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YIKIK, AĞIR HASIRLI VEYA ACİL YIKILACAK"

Osmaniye'de 3 bin 157 binada 11 bin 300 bağımsız bölümün yıkık, ağır hasarlı veya acil yıkılacak olduğunun tespitini yaptıklarını belirten Bakan Kurum, "Yine bu kapsamda yapılan tespitler çerçevesinde az hasarlı ve hasarsız binaların da tespitini yapıyoruz. İlimiz genelinde yaklaşık 56 bin konutumuz hasarsız ve az hasarlı da 41 bin 500 konutumuz bulunmaktadır" dedi.

"Devlet-millet dayanışmasını, 11 ilimizi ve 14 milyon insanımızı derinden etkileyen bu felaketin de üstesinden gelmek üzere sonuna kadar götüreceğiz."

Bakan Kurum, vatandaşların bina ve dairelerine ilişkin hasar tespit çalışmalarını her gün e-Devlet üzerinden öğrenebileceklerini kaydettiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada hasarsız olan binalara hasar tespitinin yapılmasına müteakip vatandaşlarımızın girmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Diğer taraftan orta hasarlı binalarımız güçlendirilmeden içine girilemez. Güçlendirmeye ilişkin de bakanlığımız yine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla vatandaşımıza vereceğimiz her türlü desteklerle birlikte de orta hasarlı vatandaşlarımızın da yanında olacağımızı burada ifade etmek istiyorum. Ağır hasarlı binalarımıza girilemez, eşya alınamaz. Eşya alınma süreci valimizin koordinasyonunda, Valimizin izniyle birlikte eşya alınma sürecine müsaade edilecektir. Tabii inşallah bu dayanışmamızı, devlet-millet dayanışmasını, 11 ilimizi ve 14 milyon insanımızı derinden etkileyen bu felaketin de üstesinden gelmek üzere sonuna kadar götüreceğiz."

"EN KISA ZAMANDA SAĞLAM, GÜVENLİ EVLERİNE YERLEŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI BAŞLATTIK"

Bugüne kadar milletin sağlığı ve mutluluğu için TOKİ eliyle 1 milyon 180 bin konut ürettiklerini ifade eden Bakan Kurum, "20 yılda 3.3 milyon konutun dönüşümünü başarmış ve bu anlamda da 24 milyon insanımızın can ve mal güvenliğini teminat altına almış bir devletiz, bir iradeyiz. Bu irade özel sektörümüzün de yaptığı yüzlerce, binlerce konut ve etkin yapı denetim sistemimizle birlikte kararlılıkla yürüttük. İnşallah 11 ilimizde de eş zamanlı Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı afet konutu yapım seferberliğini de başlatmış bulunuyoruz. Afet bölgesindeki her bir vatandaşımızı daha önceki afetlerde olduğu gibi hızlı aksiyon almak suretiyle en kısa zamanda sağlam, güvenli evlerine yerleştirmek için çalışmalarımızı başlattık. Yer seçimlerini, illerimize gidiyoruz. Sağ olsun Tarım ve Orman Bakanlığımız da bu konuda gerekli alanlara ilişkin her türlü desteğini vermek suretiyle en doğru zemini, en doğru alanı seçerek yeni yerleşim alanlarını kararını alıyoruz. Devletimiz bütün alanlarda bütün afet bölgelerinde elini vatandaşımıza uzatacaktır." dedi.

"YENİ İMAR PLANLARININ HAZIRLIK SÜREÇLERİNİ DE BAŞLATTIK"

Bakan Kurum, yerleşim süreçlerinin seçimi noktasında depremsellik analizi, fay hatlarına yakınlığı, zeminin kalitesini, emniyet gerilmesini jeofizik ve jeoloji mühendisleriyle detaylı bir şekilde inceleme yaptıklarını da kaydetti. Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hamdolsun yapmış olduğumuz 1 milyon 180 bin konut dimdik ayaktadır. Aynı anlayışla yeni afet konutlarımızın da yapımını aynı hassasiyetle yürütüyoruz. Teknik olarak da bu alanlarda mikro-bölgeleme çalışmaları da yürütüyoruz. Daha önce yapmış olduğumuz konutlarda da aynı mikro bölgelere çalışmalarını yapmak, zemin etütleriyle birlikte alanları detaylı bir şekilde incelemek suretiyle bu konutların inşası gerçekleştirildi ve inşallah bu alanlarda da yeni kırıklarla birlikte tüm alanların incelemesini de aynı hassasiyetle yürüteceğiz. Bu incelemelerin ardından da mevcuttaki afet alanlarındaki yerleşim yerlerini de gözlemleyeceğiz. Bu alanlara ilişkin bir master plan hazırlığına başladık. Alanlardaki hasarların sebebi, zeminin kalitesi, bundan sonraki süreçte şehrin ihtiyaçları, şehrin kültürü, sosyal dinamiklerini de düşünmek suretiyle yapacağımız plan çerçevesinde bu alanlara ilişkin yeni imar planlarının hazırlık süreçlerini de başlattık. Bu alanlarda da vatandaşımızın mağduriyetini engelleyecek her türlü adımı atacağız ama gerektiğinde de imar kısıtlılığı dahil yapılaşma kısıtlaması dahil her türlü kısıtlamaya gideceğiz. Buraları şehrin ihtiyaçları doğrultusunda yine kullanma gayreti içerisinde olacağız. Buradaki vatandaşlarımızın da değerlerini koruma gayreti içerisinde bu çalışmaları yürüteceğiz."

"VATANDAŞLARIMIZ TAŞINANA KADAR TÜM İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Konutları inşa edene kadar da hiçbir vatandaşı açta, açıkta bırakmayacaklarını kaydeden Bakan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiler; eşya yardımını, taşınma yardımını, kira yardımı yine vatandaşlarımızın yeni evlerine taşınana kadar tüm ihtiyaçlarına ilişkin çalışmaları aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. 3+1 daireler yapacağız. 105 metrekare dairelerimiz, neti de 85 metrekare. Radye temel üzerine tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı bir betonarme sisteminde yapılarımızı inşallah yapıp, vatandaşlarımızın maddi manevi yanlarında olacağız. Belediyelerimizin altyapı hasarlarına ilişkin çalışmalarımızı İller Bankası Genel Müdürlüğümüz eliyle yürütüyoruz. Nasıl TOKİ Başkanlığımızla konutlarımızın inşasını hızlı bir şekilde yürütecek isek, altyapı hasarlarına ilişkin de belediyelerimizde bir uyum içerisinde, devletimizin tüm destekleriyle birlikte, altyapı hasarlarını da en kısa zamanda giderecek çalışmaları başlatacağız. Hızlı bir şekilde hayatı normale çevirebilmek adına atılması gereken tüm adımları atacağız."