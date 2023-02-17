Danıştay saldırganı Arslan’ın ölümüne hem adli hem idari soruşturma

2006 yılında Mustafa Yücel Özbilgin'in yaşamını yitirdiği, üç kişinin ise yaralandığı Danıştay Saldırısının faili avukat Alparslan Arslan'ın cezaevinde ölü bulunduğu ortaya çıktı. Maltepe Cezaevi'nde koğuşunda intihar ettiği ifade edilen Arslan'ın çöp poşetlerini ilmek yaparak kendisini astığı belirtildi. Arslan'ın tek kişilik koğuşta kaldığı ve kendisini kapıya astığı öğrenildi. Dün akşam 21.00 sıralarında bir infaz koruma memurunun durumu fark ettiği kaydedildi.



HEM ADLİ, HEM İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Yaşanan olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olaya ilişkin titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında Arslan'ın ölü muayene işlemleri yapıldı, ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın aydınlatılması için geniş çaplı adli soruşturmanın yanı sıra idari soruşturma da başlatıldı