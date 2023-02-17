Deprem soruşturmalarında 83 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından deprem bölgelerinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; deprem soruşturmaları kapsamında 309 şüpheliden 89'u tutuklandı, 62'si adli kontrolle serbest bırakıldı, 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı, 69'u hakkında gözaltı talimatı verildi. Gözaltında bulunan şüpheli sayısı 18 olurken, şüphecilik vasfı değerlendirilen sayısı 31, yurt dışında olduğu değerlendirilen şüpheli sayısı 4, öldüğü tespit edilen 10 ve ifadeleri alınarak serbest bırakılan şüpheli sayısı ise 24 olarak açıklandı.