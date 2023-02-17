Haberler Gündem Haberleri Deprem soruşturmalarında 83 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 17.2.2023 15:17

Deprem soruşturmalarında 83 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından deprem bölgelerinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalarda 83 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Deprem soruşturmalarında 83 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından deprem bölgelerinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; deprem soruşturmaları kapsamında 309 şüpheliden 89'u tutuklandı, 62'si adli kontrolle serbest bırakıldı, 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı, 69'u hakkında gözaltı talimatı verildi. Gözaltında bulunan şüpheli sayısı 18 olurken, şüphecilik vasfı değerlendirilen sayısı 31, yurt dışında olduğu değerlendirilen şüpheli sayısı 4, öldüğü tespit edilen 10 ve ifadeleri alınarak serbest bırakılan şüpheli sayısı ise 24 olarak açıklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Deprem soruşturmalarında 83 şüpheli tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA