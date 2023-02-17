Depremzedeler belediyeyi aradı, duygu dolu anlar yaşandı: Tırlarınız geldi, yardımlarınızı aldık, hakkınızı helal edin!

İŞTE O KONUŞMALAR:

*Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Burak ile Kahramanmaraşlı depremzede arasında şu duygu dolu konuşma gerçekleşti:

-Burak: Bursa Büyükşehir Belediyesi ben Burak.

-Depremzede: İyi akşamlar rahatsız ettim abi kusura bakmayın.

-Burak: Estağfurullah buyurun!

-Depremzede: Ben sizi Kahramanmaraş merkezden arıyorum da. Ben teşekkür etmek amacıyla aradım sizi. Tırlarınız geldi, yardımlarınızı aldık, hakkınızı helal edin!

-Burak: Helal olsun efendim. Biz teşekkür ederiz. Bizleri bu şekilde düşünüp böyle bir felaket üzerine bile arama şeyinde bulunmanız bile gerçekten mutluluk verici.

-Depremzede: Kıyafet olsun, yiyecek, maması filan hepsini aldık tırınızdan.

-Burak: Ne mutlu efendim. Çok sevindik bu duruma. Biz bizzat efendim, bu konuyu teşekkürünüzü ileteceğim Başkan beye kadar yazacağım.

-Depremzede: Çok çok teşekkür ettiğimizi söyleyin. Hani yardımlar yerine varmış. Kahramanmaraş'tan bir arkadaş aradı deyin hakkınızı helal etsin. Hani siz olsun aileniz olsun bizlere dua ediyorsunuz ya orada. İnancın olsun burada yardım alanlar sizden çok dua ediyor size. İnşallah sizlere de bu emeğe geçenlere de Peygamber efendimize komşu eylesin orada. Sağ olun teşekkür ediyorum abim. Hayırlı işler, hayırlı geceler.

-Burak: Hayırlı geceler, sağ olun.

*Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Yıldıray ile Gaziantepli depremzede arasında şu duygu dolu konuşma gerçekleşti:

-Yıldıray: Büyükşehir belediyesi ben Yıldıray.

-Depremzede: Yıldıray abi ben Gaziantep Nurdağı'ndan depremzede bir vatandaşım.

-Yıldıray: Çok geçmiş olsun öncelikle bey efendi. Buyurun.

-Depremzede: Size çok büyük minnettarız abi. Bize yaptıklarınız için, yani ne anlatsak…

-Yıldıray: Zor beyefendi Allah yardımcınız olsun, Allah kolaylıklar versin.

-Depremzede: İlk bize ulaşan sizin büyükşehir belediye başkanınız, benim evimde abdest aldı, başka evde de namazını kıldı. Allah başkanımızdan Bursa halkından binlerce kez razı olsun abi. Biz de yeriniz bambaşka. Teşekkür etmek için aradım abi. Allah sizden binlerce kez razı olsun. Halkınızdan da sizden de razı binlerce kez razı olsun. Bizi en zor günümüzde yalnız bırakmadınız abi. Nurdağı'na ilk gelenlerdensiniz abi. Ne diyeyim abi diyecek kelime bulamıyorum. Bunu başkanımıza iletin. Ne bileyim gerekli yerlere atın işte…