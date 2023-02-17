Emine Erdoğan: Bu afeti, dost halkların dayanışmasıyla atlatacağımıza inanıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 6 Şubat depremi sonrası Türkiye'ye yardım gönderen ve destek olan ülkelerden Azerbaycan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne teşekkür etti. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:"Acınız, acımızdır" diyen Azerbaycanlı kardeşlerimizi unutmayacağız. Arama-kurtarma ekipleri başta olmak üzere insani yardım uçaklarıyla ilk günden itibaren bizimle olan Azerbaycan'a ve değerli dostum Mehriban Aliyeva'ya destekleri için şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'ye yardım elini uzatan ülkelerin dostluğunu daima hatırlayacağız. Depremzede vatandaşlarımız için düzenlenen yürüyüşe katılarak yardım kampanyasına destek olan Katar Emiri'nin kıymetli annesi Şeyha Moza bint Nasır'a ve tüm dost Katar halkına teşekkür ediyorum. BAE Kızılayı tarafından başlatılan 'Bridges of Goods' insani yardım kampanyasına destek veren BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed'in değerli annesi Şeyha Fatima bint Mubarak'a ve BAE halkına teşekkür ediyorum. Bu afeti, dost halkların dayanışmasıyla atlatacağımıza inanıyorum.