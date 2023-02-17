Felaketin sorumluları için hesap vakti

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde binlerce canın hayatını kaybetmesine sebep olan müteahhitler, mühendisler, fenni mesuller tek tek yakalanıyor. Depremden etkilenen şehirlerde yürütülen soruşturmalar kapsamında toplam 36 şüpheli tutuklandı. Adana'da 418 kişiye mezar olan 11 binayla ilgili olarak yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 9 müteahhit ve 6 mühendis tutuklandı. Şüphelilerin, 11 binada deniz kumuyla birlikte eksik ve kalitesiz malzeme kullandığı tespit edildi. Diyarbakır'da gözaltına alınan 39 şüpheliden 15'i "olası kastla ölüme sebep olmak" suçundan tutuklandı. 22'si adli kontrol şartı olmak üzere 24'ü serbest kaldı. Malatya'da adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı. Gözaltındaki 8 şüphelinin ise işlemleri sürüyor. Gaziantep'te ise 7 şüpheli tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. 4 şüpheli de halen gözaltında.Kahramanmaraş'ta gözaltına alınan 4 müteahhitten 1'i savcılıktaki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. 3 şüpheli "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mahkemeye gönderdiği sevk yazısında, şüphelilerin deprem kuşağında olan Kahramanmaraş'ta mevzuata ve yapı tekniğine aykırı şekildeki eylemlerinin sonuçlarını öngördüğü vurgulanarak "Asıl riskin depremin kendisinin değil, güvensiz yapıların oluşturduğunun herkes tarafından bilindiği, ancak buna rağmen mevzuata ve yapı tekniğine aykırı davrandıkları anlaşılmıştır" denildi. Kahramanmaraş'ta yıkılan ve çok sayıda vatandaşa mezar olan Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden olduğu belirtilen A.D. ile bir başka binanın müteahhidi R.K. da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şanlıurfa'da ise 17 kişinin hayatını kaybettiği Kaya Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 1'i müteahhit, 2 kişi tutuklandı.Kahramanmaraş'ta, depremlerde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan müteahhit Mesut Başkır, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında yelkenli tekne ile Yunan adalarına kaçmaya çalışırken yakalandı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen şüpheli, işlemlerinin ardından Kahramanmaraş'a gönderildi.SABAH