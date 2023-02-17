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Giriş Tarihi: 17.2.2023 17:53

FETÖ’nün sözde büyük bölge talebe mesulü yakalandı

Afyonkarahisar’da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgütün sözde büyük bölge talebe mesulü (BBTM) şahıs bir evde yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
FETÖ’nün sözde büyük bölge talebe mesulü yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslara Yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ve terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında aranan bir şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2016 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan, 2016 yılında İscehisar Meslek Yüksek Okulunda görev yaptığı esnada KHK kapsamında ihraç edilen, FETÖ/PDY Terör Örgütü içerisinde sözde büyük bölge talebe mesulü (BBTM) olan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hüküm bulunan A.R. isimli şahıs Fatih Mahallesindeki bir evde yakalandı.

Gözaltına alınan şahsın işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi.

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FETÖ’nün sözde büyük bölge talebe mesulü yakalandı
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