FETÖ’nün sözde büyük bölge talebe mesulü yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslara Yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ve terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında aranan bir şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2016 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan, 2016 yılında İscehisar Meslek Yüksek Okulunda görev yaptığı esnada KHK kapsamında ihraç edilen, FETÖ/PDY Terör Örgütü içerisinde sözde büyük bölge talebe mesulü (BBTM) olan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hüküm bulunan A.R. isimli şahıs Fatih Mahallesindeki bir evde yakalandı.

Gözaltına alınan şahsın işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi.