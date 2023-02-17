Gaziantep Valiliği ev taşıma ücretlerini sınırladı

Gaziantep Valisi Davut Gül, ev taşıma bedeline azami sınır getirdiklerini açıkladı. Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin ardından bazı mağdurlar üzerinden haksız kazanç elde etmesi yönünde ihbarlar alındığını belirtti.

"AKSİ DURUMLARDA MİSLİYLE GERİ ALINACAK"

Bu kapsamda bir dizi tedbir alındığını ifade eden Gül, "Maalesef bazı ahlaksızlar, depremzedeleri sömürmek istiyor. İlçe içerisinde ev taşıma ücreti azami 6 bin liradır. İslahiye-Gaziantep arası 9 bin, Nurdağı-Gaziantep arası 8 bin, ev taşıma asansör bedeli bin lira olarak sınırlandırılmıştır. Aksi durumlarda misliyle geri alınacaktır."