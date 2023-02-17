Gönülden yardımlar emin ellerde

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay'da 8'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda depremzedelere gönderilen yardımları koordine etmek için Lojistik Merkezi kurdu. Bakanlık vatandaşlara her türlü ihtiyacın ilk elden ulaştırıldığı merkezin kapılarını SABAH'a açtı. SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ile lojistik merkezini inceleme imkânı bulduk. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan da saha tespiti ve deprem öncesine yönelik önlemlerin önemine dair tespitlerini dinledik.Hatay Serinyol'da bulunan 8'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımların depremzedelere güvenle ve amacına uygun ulaştırılması için devasa üs kuruldu. Komutanlığın emrine 8 komando taburu verildi. Hatay'da halen 2 bin 723 askeri personel alanda görev yapıyor. Değişik bölgelerde şimdiye kadar toplam 1200 kişilik kapasiteli 5 çadırkent hizmet verir duruma getirildi. Yardımların koordine edilmesi için 8'inci Komando Tugay Komutanlığı tören alanı ve stadyumu lojistik üssü olarak faaliyet gösteriyor. Şehre gelen yardımlar tek tek tasnif edilerek çadırlara konuluyor. Şampuandan şekere, yorgandan giysiye, bebek mamasından katalitik sobaya ve ayakkabıya kadar hemen her türlü ihtiyaç malzemesi merkezde bulunuyor.Yardım TIR'ları tugaya kontrollü biçimde alınıyor. MÜSİAD gönüllüleri askerle birlikte çalışıyor. AFAD uzmanları ve muhtarlarla koordinasyon sağlanıyor. Özel olarak kurulan masada MÜSİAD ekipleri gelen malzemeleri kayda alıyor. Yardımlar, kimlik bilgileri alınan depremzedelere Mehmetçik tarafından bizzat yerinde ve ilk elden teslim ediliyor. Vatandaşlara ilk olarak çaykahve ikram ediliyor. Eksikleri soruluyor. Mehmetçik malzemeleri kişiye özel paketlerle kamyona yüklüyor. Vatandaşa yerinde bizzat teslim ediyor, eksiklerini giderip yaralarını sarıyor. Aynı zamanda sıcak yemek ve ekmek de çıkartan tugay, depremzedeler başta olmak üzere arama-kurtarma ekiplerine ve gönüllülere sıcak yemek ikramında bulunuyor. 11 mutfak 3 seyyar fırınla hizmet veriliyor. Depremzede için günlük 15 bin ekmek, 10 bin kişilik yemek üretiliyor. Isı koruyucu kutulara konulan yemekler kamyonlarla çadırkentlere ulaştırılıyor.