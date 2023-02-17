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Giriş Tarihi: 17.2.2023

Hasar tespitinin yüzde 45’i tamam

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Hasar tespitinin yüzde 45’i tamam
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hasar tespiti sürecinde tüm yüzde 40-45 seviyelerine geldik" dedi. İncelemelerde bulunduğu Malatya'da Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile basın toplantısı yapan Kurum, "Deprem bölgesinde 577 bin 689 bina incelendi. 2 milyon 665 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. 56 bin 80 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitini yaptık" dedi. Bakan Kurum, yeni konutların inşa sürecine ilişkin, " Bakanlığımız ve belediyelerimiz uyum içerisinde. zemin etütlerini yapmak suretiyle yeni yerleşim alanlarının kararlarını veriyor ve 11 ilimizde süreci eş zamanlı yürütüyoruz. Kat yüksekliklerini de kısıtlayacak, yerleşim alanlarına kısıtlılık getirecek yeni imar planı çalışmalarını yürütüyoruz" dedi.
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Hasar tespitinin yüzde 45’i tamam
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