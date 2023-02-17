Haberler Gündem Haberleri Hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık olaylarında 152 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 17.2.2023 15:12 Son Güncelleme: 17.2.2023 15:18

Hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık olaylarında 152 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından deprem bölgelerinde gerçekleşen hırsızlık, yağma, nitelikli dolandırıcılık olaylarında 152 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık olaylarında 152 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından deprem bölgelerinde gerçekleşen hırsızlık, yağma, nitelikli dolandırıcılık olaylarına ilişkin ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 319 olayla ilgili olarak soruşturma işlemleri başlatıldı. Soruşturmalar kapsamında 243 şüpheliden 152'si tutuklandı, 31'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 29 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

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Hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık olaylarında 152 şüpheli tutuklandı
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