Kilis’e 400 kişilik konteyner kent kuruluyor

Kilis Belediyesinin yan tarafında bulunan 7 Aralık Üniversitesi Mercidabık Kampüs alanında yer alan hobi bahçesi alanı, kalıcı konut imkanı sağlanana kadar, depremzedelerin hizmetine sunulmak üzere yapılacak prefabrik konutlar için AFAD hizmetine tahsis edildi.

400 konteynerin yapılacağı bölgede, AFAD ekiplerinin süratle başladığı çalışmalar neticesinde geçici konutlar kısa bir sürede depremzedelerin hizmetine sunulacağı bildirildi.

Bakan Kurum duyurmuş yeni adımlar atılmıştı! Geçici barınma alanları için çalışmalar devam ediyor