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Giriş Tarihi: 17.2.2023 15:02

Kilis’e 400 kişilik konteyner kent kuruluyor

Kahramanmaraş merkezli 2 deprem nedeniyle evi yıkılan veya ağır hasar alan Kilisli vatandaşlar için 400 konteynerden oluşan konteyner kent, 7 Aralık Üniversitesi Mercidabık Kampüsü içerisine yapılmaya başlandı.

İbrahim GÜNEŞ
Kilis’e 400 kişilik konteyner kent kuruluyor

Kilis Belediyesinin yan tarafında bulunan 7 Aralık Üniversitesi Mercidabık Kampüs alanında yer alan hobi bahçesi alanı, kalıcı konut imkanı sağlanana kadar, depremzedelerin hizmetine sunulmak üzere yapılacak prefabrik konutlar için AFAD hizmetine tahsis edildi.

400 konteynerin yapılacağı bölgede, AFAD ekiplerinin süratle başladığı çalışmalar neticesinde geçici konutlar kısa bir sürede depremzedelerin hizmetine sunulacağı bildirildi.

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Kilis’e 400 kişilik konteyner kent kuruluyor
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