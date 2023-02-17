Kızılay’dan köylere gıda desteği! TSK’ya ait helikopterlerle yardım ulaştırıldı

Afetin ilk anından itibaren Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde kendisine verilen beslenme ve kan temini görevi için tüm ekiplerini harekete geçiren Kızılay, depremden etkilenen 10 şehir'de mobil mutfakları, sahra mutfakları ve gezici ikram araçlarıyla beslenme desteği vermeye devam ediyor.