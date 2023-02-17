Kızılay’dan köylere gıda desteği! TSK’ya ait helikopterlerle yardım ulaştırıldı

Afetin ilk anından itibaren Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde kendisine verilen beslenme ve kan temini görevi için tüm ekiplerini harekete geçiren Kızılay, depremden etkilenen 10 şehir'de mobil mutfakları, sahra mutfakları ve gezici ikram araçlarıyla beslenme desteği vermeye devam ediyor.
Binlerce personel ve gönüllüsü ile afet bölgesinde 500'den fazla noktada hizmet veren Kızılay, depremin 12. günü itibariyle kendisine bildirilen ve yıkıntı nedeniyle ihtiyaç sahibi olduğu belirtilen Adıyaman, Malatya, Hatay-İskenderun, Gaziantep, Kahramanmaraş (Pazarcık-Elbistan-Merkez)'a bağlı bin 648 köye yardım malzemesi ulaştırdı.