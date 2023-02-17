Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan depremde kurtarılan Aleyna Ölmez ile görüştü: Ağrın var mı kızım?
Giriş Tarihi: 17.2.2023 18:25 Son Güncelleme: 17.2.2023 19:18

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan depremde kurtarılan Aleyna Ölmez ile görüştü: Ağrın var mı kızım?

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem enkazından 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez ile telefonda görüştü. 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, Başkan Erdoğan'ın "Ağrın var mı kızım?" sorusuna "Çok hafif. Atlattım" yanıtını verdi.

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan depremde kurtarılan Aleyna Ölmez ile görüştü: Ağrın var mı kızım?

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremden 248 saat sonra enkaz altından çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez ile telefonda görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan'dan Aleyna'ya telefon | Video

Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya getirilerek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan Aleyna'nın sağlık durumunun iyi olmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya döndüğünde Aleyna'yı ziyaret edeceğini belirtti.

Aleyna Ölmez

"AĞRIN VAR MI KIZIM?"

Başkan Erdoğan'ın "Ağrın var mı kızım?" diye sorması üzerine Aleyna, "Çok hafif. Atlattım" yanıtını verdi.

Başkan Erdoğan ise "Elhamdülillah. Biliyorsun, hastaların duası makbuldür. Senin ismin de çok güzel. Cumhurbaşkanlığında çalışma odamda senin bu isminle 'Aleyna' levhası var." dedi.

Başkan Erdoğan, "İnşallah en yakın zamanda bir arada oluruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun kızım" dedi.

Aleyna da "İnşallah. Çok teşekkür ederim her şey için" dedi.

Başhekim duyurdu: Enkazdan 248'inci saatte kurtarılan Aleyna Ölmez'in sağlık durumu nasıl?

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan depremde kurtarılan Aleyna Ölmez ile görüştü: Ağrın var mı kızım?
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