SON DAKİKA | Başkan Erdoğan depremde kurtarılan Aleyna Ölmez ile görüştü: Ağrın var mı kızım?

Aleyna Ölmez

"AĞRIN VAR MI KIZIM?"

Başkan Erdoğan'ın "Ağrın var mı kızım?" diye sorması üzerine Aleyna, "Çok hafif. Atlattım" yanıtını verdi.

Başkan Erdoğan ise "Elhamdülillah. Biliyorsun, hastaların duası makbuldür. Senin ismin de çok güzel. Cumhurbaşkanlığında çalışma odamda senin bu isminle 'Aleyna' levhası var." dedi.