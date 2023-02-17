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Giriş Tarihi: 17.2.2023

Yüce gönüllü Anadolu insanı

Yüce gönüllü Anadolu insanı
Türkiye'nin dört bir yanından deprem yardımları devam ediyor. Sinop'ta emekli madenci Muharrem Özen (90), kötü gün parasıi 5 bin euro'yu depremzedelere bağışladı. Kahramanmaraş'ta 22 yıl önce gazi olan Şanlıurfa Siverekli Mehmet Yeşil, bir aylık gazilik maaşını, Zonguldak'tan Beytullah ve Aysel Telçeker çifti, umre için biriktirdikleri 50 bin lirayı bağışladı. Sakarya'dan Kahramanmaraş'a gelen 14 gönüllü berber depremzedeleri tıraş etti. Çorum'da yaşayan tekerlekli sandalyeye mahkûm Seha Ceylan, arkadaşları ile kamyonet kiralayıp depremzedelere yardım götürdü.

Murat KARAMAN-Ziya RAMOĞLU-İhsan TUNÇOĞLU-Mehmet BONCUK/SABAH
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Yüce gönüllü Anadolu insanı
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