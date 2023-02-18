89 şüpheli tutuklandı

ADALET Bakanlığı, yıkılan binalarda sorumluluğu olan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalarda 89 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; deprem soruşturmaları kapsamında 309 şüpheliden 89'u tutuklandı, 62'si adli kontrolle serbest bırakıldı, 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı, 69'u hakkında gözaltı talimatı verildi. Gözaltında bulunan şüpheli sayısı 18 olurken, şüphecilik vasfı değerlendirilen sayısı 31, yurtdışında olduğu değerlendirilen şüpheli sayısı 4, öldüğü tespit edilen 10 ve ifadeleri alınarak serbest bırakılan şüpheli sayısı ise 24 olarak açıklandı.