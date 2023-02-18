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Giriş Tarihi: 18.2.2023 12:11

Afetzedelere geçici kimlik belgesi uygulaması

Depremden etkilenen 11 ildeki afetzedeler kimlik kartı başvurusu yapmadan geçici kimlik belgelerini e-Devlet üzerinden alabilecek. E-Devletten alınan barkodlu geçici kimlik belgesi üç ay yeni kimlik kartı alınıncaya kadar geçerli sayılacak.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Afetzedelere geçici kimlik belgesi uygulaması

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremde afetzedelerin mağduriyetlerini azaltmak amacıyla başvuruya gerek kalmadan geçici kimlik belgelerini e-Devlet üzerinden alabilmelerine olanak sağlandı. Depremden etkilenen illerde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olan vatandaşların yararlanabileceği uygulamadan, depremden etkilenen illerde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olan afetzedeler kendisi, veli ya da vasisi olduklarının geçici kimlik belgesini e-Devlet'ten barkodlu alabilecek. E-Devletten alınan barkodlu geçici kimlik belgesi üç ay yeni kimlik kartı alınıncaya kadar geçerli sayılacak.

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Afetzedelere geçici kimlik belgesi uygulaması
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