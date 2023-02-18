Bakan Koca açıkladı: Deprem bölgesinden 51 bin 152 hasta ve yaralı diğer illere nakledildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve toplamda 11 ili etkileyen depremlerde yaralanan ve enkaz altından kurtarılan yaralıların bölgedeki ve çevre illerdeki tedavileri devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ana kadar afet bölgesindeki hasta ve yaralılardan toplan 51 bin 152'sinin diğer şehirlere nakillerinin yapıldığını ve tedavilerinin başladığını açıkladı. Koca, "Hava yoluyla 2 bin 67, kara yoluyla 48 bin 758, deniz yoluyla 327 olmak üzere, deprem yaşanan şehirlerimizden diğer şehirlerimizdeki sağlık kurumlarına şu ana dek 51 bin 152 hasta ve yaralının nakli yapılmış, tedavilerine başlanmıştır. Her birine tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.