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Giriş Tarihi: 18.2.2023 15:08

Bakan Koca açıkladı: Deprem bölgesinden 51 bin 152 hasta ve yaralı diğer illere nakledildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından diğer şehirlerdeki sağlık kurumlarına, hava yoluyla 2 bin 67, kara yoluyla 48 bin 758, deniz yoluyla 327 olmak üzere 51 bin 152 hasta ve yaralının naklinin yapıldığını ve tedavilerine başlandığını açıkladı.

Dilan KAYA Dilan KAYA
Bakan Koca açıkladı: Deprem bölgesinden 51 bin 152 hasta ve yaralı diğer illere nakledildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve toplamda 11 ili etkileyen depremlerde yaralanan ve enkaz altından kurtarılan yaralıların bölgedeki ve çevre illerdeki tedavileri devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ana kadar afet bölgesindeki hasta ve yaralılardan toplan 51 bin 152'sinin diğer şehirlere nakillerinin yapıldığını ve tedavilerinin başladığını açıkladı. Koca, "Hava yoluyla 2 bin 67, kara yoluyla 48 bin 758, deniz yoluyla 327 olmak üzere, deprem yaşanan şehirlerimizden diğer şehirlerimizdeki sağlık kurumlarına şu ana dek 51 bin 152 hasta ve yaralının nakli yapılmış, tedavilerine başlanmıştır. Her birine tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca açıkladı: Deprem bölgesinden 51 bin 152 hasta ve yaralı diğer illere nakledildi
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