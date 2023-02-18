Bakan Koca’dan bulaşıcı hastalık açıklaması: Salgın riski kontrol altında

Sarılık, grip gibi hastalıklar günlük olarak takip edilmekte. 1483 kişide döküntülü hastalıklara, 61 bin 880 kişide grip benzeri hastalıklara rastlanmış ve tedavilerine başlanmıştır. Bu tehdit edici değildir, tedavilerine başlanmıştır.

Tetanos hastalığına karşı gerekli aşı yapılmaktadır. Yüreklerdeki yıkımı bilmek mümkün değil, bu şehirlerin insanı bir travma yaşıyor. Bu şehirlerde insan ruhu hasar gördü. Bu acı günlerde yaşanan sevinçlerden de bahsetmek isterim. Afet bölgesinde 6 bin 447 bebek dünyaya geldi. Onlara hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Gerekli sağlık hizmeti aksatılmaksızın verilmektedir.

UMKE gönüllülerine birkaç cümle ayırmak istiyorum. 10 ilimiz için göreve koşan tüm UMKE gönüllülerine teşekkür ediyorum. Enkaz altından çıkarılanlara ilk müdahaleyi onlar yaptı. Görevleri bitmiş değil, burada hayat düzene girene kadar çalışmaya devam edecekler.

"KOLERA, TİFO GİBİ HASTALIKLARA RASTLANMADI"

Şu an itibarıyla sağlık hastalıklara meydan vermeyecek şekilde hazırlık yapmış durumdayız. Sağlıklı su temini, ortak kullanılan alanların hijyeni, ilaçlama çalışmaları başlatılmıştır. Şehrimiz Hatay'da geniş bir organizasyonu hayata geçirmiş durumdayız.

37 il ve ilçe belediyemiz 3 ana konuda Amasya Valimiz koordinasyonuyla görev almıştır. Kolera ve tifo gibi hastalıklara rastlanmadı. Bölge halkı titizlik içinde, bizler teyakkuz halinde olmalıyız.