Bakan Kurum: 180 bin yapı hasar almadı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden bazı rakamları paylaştı. Kurum 7 bin 100 personelle saha çalışmalarının sürdüğünü 387 bin 346 binanın incelendiğini acil yıkılması gereken 50 bin 576 binanın olduğunu aktardı. Buna göre 387 bin 346 binada hasar tespit yapıldı. 50 bin 576 bina ağır, 11 bin 114 bina orta, 99 bin 300 bina az hasarlı. Hasarsız bina sayısı ise 180 bin 355.Kurum, Adana'da da yeni yerleşim yeri olarak Şambayadı Mahallesi'ni belirlediklerini, konutların inşaatlarına 1 ay içinde başlayacaklarını açıkladı. - /