Deprem bölgesine 120 gönüllü madenci daha gitti

Tecrübeleri ile deprem bölgesinde yaptıkları çalışmalarla Türk halkının gönüllerinde taht kuran Türkiye Taş Kömürü İşletmeleri Madencilerinden içlerinde Maden Mühendislerinin de olduğu 120 kişilik gönüllü ekip arama ve kurtarma çalışmalarına destek vermek için deprem bölgesine gitti.

Depremin meydana geldiği günden itibaren Arama Kurtarma çalışmalarına destek vermek için aralıklarla depremin olduğu illere gitmişler yaklaşık 4 bin madenci diğer ekiplerle birlikte elele çalışıp yüzlerce hayat kurtarmışlardı. Yer altında uyguladıkları kurtarma çalışmasında domuz damı tahkimatı yaparak enkaz altında ilerleyerek vatandaşları kurtararak Türk halkının gönüllerinde taht kurmuşlardı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın talebi üzere Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi'nde çalışan gönüllü madenci ve maden mühendisinden oluşan 120 kişilik ekip, deprem bölgesine arama ve kurtarma çalışmalarına destek için yola çıktı.

Madenciler, "Acı hepimizin acısı. İnşallah bölgeye gidip ekip olarak elimizden geleni yapacağız. Tüm depremzedelere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Onlara tek sözümüz sizi asla yalnız bırakmayacağız" dediler.