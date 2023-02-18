Hatay, Şanlıurfa ve Malatya valiliklerinden ’Ev taşıma’ kararı

Hatay, Malatya ve Şanlıurfa valiliklerinden peş peşe açıklamalar geldi. Açıklamalarda, kentlerdeki ev taşıma ücretlerine azami sınır getirildiği duyuruldu.

HATAY'DA EV TAŞIMA ÜCRETLERİNE AZAMİ SINIR

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ilde ev taşıma bedeline azami sınır getirdiklerini açıkladı.

Vali Doğan, yazılı açıklamasında, merkez Antakya ilçesi sınırları içinde ev taşıma ücretinin en fazla 5 bin lira olacağını duyurdu.

Doğan, "Antakya-Yayladağı 6 bin, Antakya-Reyhanlı 6 bin, Antakya-Arsuz 7 bin, Antakya-Erzin 8 bin lira, ev taşıma asansör bedeli 1000 lira olarak sınırlandırılmıştır. Bu düzenleme dışına çıkan firmalara gerekli işlem uygulanacaktır." açıklamasında bulundu.

MALATYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Malatya Valiliği, depremin ardından kentten başka illere gitmek isteyen afetzedelerin ev taşıma ücretlerinde suistimale mahal verilmemesi amacıyla azami ücret belirlendiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Malatya'dan başka illere gitmek isteyen depremzedelerin eşyalarını taşımak üzere Valilik Kriz Merkezince, herhangi bir suistimale mahal verilmemesi amacıyla azami ücret belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Malatya, Battalgazi, Yeşilyurt ilçeleri sınırları dahilinde taşıma işlemleri 6 bin lira, diğer ilçeler 8 bin lira, Elazığ 8 bin lira, Kayseri 15 bin lira, Ankara 20 bin lira, İstanbul 30 bin lira olarak belirlendi. Bu rakamlara asansör bedeli dahil olup ayrıca 1000 lira işçilik ücreti de eklenecektir. Belirtilen fiyatlara uymayan firma veya taşıyıcı şahıslar hakkında depremzede vatandaşlarımızın Ticaret Bakanlığı Alo 175 çağrı merkezi numarasından, Alo CİMER 150 iletişim numarası veya Malatya Valiliği Açık Kapı https://www.acikkapi.gov.tr/ adresinden şikayeti halinde cezai işlem uygulanacaktır."

ŞANLIURFA VALİLİĞİ DE AYNI KARARI ALDI

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, ev taşıma bedeline azami sınır getirdiklerini açıkladı.

Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin ardından il içi ve il dışı ev eşyası taşıyıcılığının rayiç bedel üzerinden yapılmasının zorunlu olduğunu belirtti.