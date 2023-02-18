Haberler Gündem Haberleri Havaalanında danışma noktası hizmete girdi
Giriş Tarihi: 18.2.2023 15:00

Havaalanında danışma noktası hizmete girdi

Deprem bölgesinde hizmet ve faaliyetlerine devam eden Pendik Belediyesi, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda faaliyete geçirdiği danışma noktasıyla İstanbul'a gelen depremzedelere yardımcı olmaya devam ediyor.

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Havaalanında danışma noktası hizmete girdi

Depremin olduğu ilk günden bu yana tüm imkanlarını depremzedeler için seferber eden Pendik Belediyesi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda danışma noktasını faaliyete geçirdi.

Farklı illere gönderilmek üzere uçakla deprem bölgesinden gelen depremzedeler, gönüllülerin de desteğiyle belediye ekipleri tarafından danışma noktasında karşılanırken kendilerine gerekli yönlendirme ve bilgilendirme yapılıyor.

Aynı zamanda afetzedelere ikramlarda bulunuluyor ve ihtiyacı olanlara giysi ve çocuk bezi gibi hijyen ürünleri veriliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Havaalanında danışma noktası hizmete girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA