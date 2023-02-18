Havaalanında danışma noktası hizmete girdi

Depremin olduğu ilk günden bu yana tüm imkanlarını depremzedeler için seferber eden Pendik Belediyesi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda danışma noktasını faaliyete geçirdi.

Farklı illere gönderilmek üzere uçakla deprem bölgesinden gelen depremzedeler, gönüllülerin de desteğiyle belediye ekipleri tarafından danışma noktasında karşılanırken kendilerine gerekli yönlendirme ve bilgilendirme yapılıyor.

Aynı zamanda afetzedelere ikramlarda bulunuluyor ve ihtiyacı olanlara giysi ve çocuk bezi gibi hijyen ürünleri veriliyor.