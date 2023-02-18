Hesap verecekler

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Giriş Tarihi: 18.2.2023

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Depremde 65 kişiye mezar olan İsias Otel’le ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İLKER TURAK İLKER TURAK
ARZU KAYA ARZU KAYA
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Adıyaman'da bulunan 10 katlı İsias Otel çökmüş, yaklaşık 100 kişi göçük altında kalmıştı. KKTC'den gelen öğrenciler, aileleri ve öğretmenlerinden oluşan 35 kişi ile 30 tur rehberinin hayatını kaybettiği enkazla ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada 2'si kadın 5 kişi gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen otel sorumlularından Efe Bozkurt, Ahmet Bozkurt ve Mehmet Fatih Bozkurt, tutuklanarak cezaevi gönderildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ulviye Bozkurt ile Şule Özbek'e ise yurtdışı yasağı da getirildi. Adıyaman'da yıkılan ve 7 kişinin öldüğü binanın müteahhid Ersin Tekin'in de tutuklanmasına karar verildi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan, en az 20 kişiye mezar olan Pentapark Sitesi ile en az 60 kişinin öldüğü Gözde 1-2-3 siteleri müteahhidi Mesut Başkır da tutuklandı.
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