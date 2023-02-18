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Giriş Tarihi: 18.2.2023

Hırsızlık yapanlara ve yağmacılara af yok

İLKER TURAK İLKER TURAK
ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Hırsızlık yapanlara ve yağmacılara af yok
Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından deprem bölgelerinde gerçekleşen hırsızlık, yağma, nitelikli dolandırıcılık olaylarına ilişkin ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 319 olayla ilgili olarak soruşturma işlemleri başlatıldı. Soruşturmalar kapsamında 243 şüpheliden 152'si tutuklandı, 31'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 29 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. -
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Hırsızlık yapanlara ve yağmacılara af yok
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