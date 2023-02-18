Hırsızlık yapanlara ve yağmacılara af yok

Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından deprem bölgelerinde gerçekleşen hırsızlık, yağma, nitelikli dolandırıcılık olaylarına ilişkin ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 319 olayla ilgili olarak soruşturma işlemleri başlatıldı. Soruşturmalar kapsamında 243 şüpheliden 152'si tutuklandı, 31'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 29 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. -