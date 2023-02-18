İşte devletın sıcak yüzü

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremin yaraları sarılırken, devlet bütün gücü ve sıcaklığıyla depremzedelerin yanında. Daha önce Elazığ'da yaşanan deprem felaketinde halkla ilgilenen, sürekli sahada olan şu anki Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yaşanan son depremin ardından hemen bölgede görevlendirilip, sahaya gönderildi. Tecrübeli vali çadırkentleri, köyleri geziyor, vatandaşlara sarılıp, onlarla çay içiyor, çocuklarla sohbet edip, oyunlar oynuyor. Asrın felaketinin ardından devlet bütün birimleriyle deprem bölgesinde çalışmaya devam ediyor.Bir yandan bölgede enkaz kaldırma çalışmalarını sürdüren ekipler, diğer yandan çadır kent ve prefabrik köyleri kurmak için zamanla yarışıyor. Depremzedelerin giyecek, yiyecek ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için sahada çalışan ekipler özellikle de çocukların her türlü sorun ve ihtiyacını karşılamak için 7/24 sahada görev yapıyor. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, depremin hemen ardından Bakanlık tarafından bölgede görevlendirildi.Elazığ Sivrice'de 2020 yılında meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği deprem yaşandığında Elazığ Valisi olan Kaldırım, o depremde de hep sahada olmuş ve vatandaşlarla tek tek ilgilenmişti. Tecrübeli Vali Çetin Oktay Kaldırım şimdi de Kahramanmaraş'ta çalışmalarını sürdürüyor. Vali Kaldırım çadırkent ve köyleri gezerek halkın sıkıntılarını yerinde dinliyor. Bazen bir çadırkentte çocukların ihtiyaçlarını dinleyip, onlarla oyun oynuyor bazen bir köy evinde vatandaşlarla çay içiyor. Devletin gücü, sıcak yüzü ve şefkatini bizzat sahada gösteren Vali Kaldırım, depremzedelerin bütün sıkıntılarıyla bire bir ilgileniyor. Yaşlı depremzedelerin sağlık sorunlarıyla da yakından ilgilenen Vali Kaldırım, bir yandan da ekiplerin koordinesini sağlıyor.