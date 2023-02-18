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Giriş Tarihi: 18.2.2023

TÜGVA 12 bin gönüllü ile deprem bölgesinde

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
TÜGVA 12 bin gönüllü ile deprem bölgesinde
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), 71 il ve 360 ilçedeki 12 bin gönüllüsüyle depremin vurduğu illere gitti. Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'da deprem koordinasyon merkezleri kurdu. TÜGVA tarafından; battaniye, kuru gıda, giyim, hijyen paketi, elektrik malzemesi, ısıtıcı, çadır, atkı bere seti, bebek maması ve su olan 645 bin koli bölgeye sevk edildi. Deprem bölgelerine yakın 11 ildeki yurtlarında 1752 depremzedeye konaklama ve yemek hizmeti veriliyor. Ayrıca Kahramanmaraş'taki aşeviyle 3 öğün yemek servis ediyor.
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TÜGVA 12 bin gönüllü ile deprem bölgesinde
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