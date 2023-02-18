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Giriş Tarihi: 18.2.2023

Turkuvaz Medya Grubu’nun 4. yardım TIR’ı yola çıktı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Turkuvaz Medya Grubu’nun 4. yardım TIR’ı yola çıktı
TURKUVAZ Medya Grubu çalışanları başlattıkları yardım kampanyasıyla depremzedelere desteğini sürdürüyor. İlk 3 TIR'da, temel ihtiyaçlara öncelik verilirken 4. TIR'da öncelikler başımızın tacı olan çocuklarımız oldu. Grup şirketlerinden KARGOMsende lojistik desteği ile bölgeye ulaşan TIR'lardaki giyimden tekerlekli sandeleye kadar birçok çeşitli malzeme, AFAD koordinasyonunda SABAH'ın dağıtım araçlarıyla köy köy ilçe ilçe dağıtılıyor. Bu TIR'da ağırlıklı olarak hem çocuklar hem yetişkinler için kitaplar, kırtasiye ürünleri, oyuncaklar, giysiler ve hijyen malzemeleri toplandı.TIR dün yola çıktı.
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Turkuvaz Medya Grubu’nun 4. yardım TIR’ı yola çıktı
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