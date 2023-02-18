Turkuvaz Medya Grubu’nun 4. yardım TIR’ı yola çıktı

TURKUVAZ Medya Grubu çalışanları başlattıkları yardım kampanyasıyla depremzedelere desteğini sürdürüyor. İlk 3 TIR'da, temel ihtiyaçlara öncelik verilirken 4. TIR'da öncelikler başımızın tacı olan çocuklarımız oldu. Grup şirketlerinden KARGOMsende lojistik desteği ile bölgeye ulaşan TIR'lardaki giyimden tekerlekli sandeleye kadar birçok çeşitli malzeme, AFAD koordinasyonunda SABAH'ın dağıtım araçlarıyla köy köy ilçe ilçe dağıtılıyor. Bu TIR'da ağırlıklı olarak hem çocuklar hem yetişkinler için kitaplar, kırtasiye ürünleri, oyuncaklar, giysiler ve hijyen malzemeleri toplandı.TIR dün yola çıktı.