Turkuvaz Medya Grubu’nun yardımları Kızılay’a teslim edildi

TURKUVAZ Medya Grubu bünyesinde bulunan, Turkuvaz Dağıtım Pazarlama, KAROMsende, D&R ve Minika Çocuk Dergi grubu tarafından gönderilen malzemeler Sabah Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu, Turkuvaz Dağıtım ve KARGOMsende Bölge Müdürü Bahattin Özdem ile Sabah Gazetesi Adana Matbaa Müdürü Gültekin Mındık tarafından Türk Kızılayı Genel Sekreteri Ramazan Saygılı'ya teslim edildi.

Kamyonetlere yüklenen kolilerde çocuklara yönelik Minika dergi, kitap, oyuncak, battaniye, çocuk bezi, çocuk ve yetişkin kıyafetleri bulunuyor. Malzemeler en kısa zamanda depremzedelere ulaştırılmak için yola çıktı.