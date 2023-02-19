34 bin 922 konut ve 214 dükkân yapıldı teslimatlar başladı...

Devlet, doğal afetlerle evlerini kaybeden vatandaşların hanelerini, TOKİ vasıtasıyla tamamlayarak hak sahiplerine teslim etti. Asrın felaketinden etkilenen 10 ilde yapılmış olan 133 bin 759 konutun hasar görmemesiyle dikkat çeken TOKİ; deprem, yangın ve sel felaketleri nedeniyle hasar gören Elazığ, Malatya, Antalya, Muğla, İzmir, Giresun, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da toplamda 34 bin 922 konut ve 214 işyerini inşa etti ve teslimlere başladı.Elazığ'ın Sivrice'de 20 Ocak 2020'de meydana gelen ve Malatya'yı da büyük oranda etkileyen deprem sonrası 27 bin 615 konut tamamlandı. 28 Temmuz 2021'de Antalya ve Muğla'da eş zamanlı çıkan orman yangınları nedeniyle ev, iş yeri ve ahırları zarar gören vatandaşların imdadına da TOKİ yetişti. Yerel mimariye uygun inşa edilen 447 ev hak sahiplerine teslim edildi. Kalan 414 ev de teslim aşamasında.İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan deprem sonrası da TOKİ harekete geçti. 1404'ü yerinde olmak üzere 5 bin 61 konut inşa edildi. Giresun'daki sel felaketinin ardından, Türkiye'ye örnek olacak yerel mimariyle uygulanan projeyi de TOKİ hayata geçirdi. Yeni Dereli'de 213 konut, 82 dükkân, Yeni Doğankent'te ise 156 konut 40 dükkân hak sahiplerine teslim edildi. Toplamda ise 368 konut 122 dükkân yapıldı.Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketinden sonra da TOKİ 1 sene içerisinde bin 16 konut yapıldı. 92 dükkânlı sanayi sitesi dönüştürüldü.