Altılı masanın “Yabancıya mülk” iddiası yalan çıktı

Altılı masanın "deprem" gündemli toplantısında yine büyük bir yalan ve çarpıtma çıktı. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada "Afet bölgelerinde yabancılara, ev, arsa ve arazi satışı yasaklanmalıdır. Hatay'ın demografik yapısının korunması büyük hassasiyet taşıyor" iddiasında bulunuldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklama, altılı masanın bu iddiasının büyük bir yalan olduğunu gözler önüne serdi. Açıklamada, "Hatay'da yabancılara mülk satışı 1980 yılında yasaklanmıştır. Aynı zamanda Bakanlar Kurulu'nun 2011 yılında aldığı bir karar çerçevesinde hazine arazilerinden bu tip mülk satışları tamamen yasaklanmıştır. Yine Bakanlar Kurulu'nun 27 Ekim 2008 tarihli kararı ile ülke güvenliği gerekçesiyle Hatay, Kilis ve Mardin illerinde yabancıların taşınmaz edinimi yasaklanmıştır" denildi.