Bu zor zamanlarda dualarımızdasınız

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası dünya büyük bir dayanışma örneği sergileyerek Türk halkının yardımına koştu. Birçok ülkeden yardım kuruluşları arama kurtarma ve insani yardım çalışmaları için bölgeye giderken dünya liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak taziye mesajlarını iletti. Lider eşleri de Emine Erdoğan'a yaşadıkları üzüntüyü ve dayanışma duygularını aktardıkları mesajlar gönderdi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden
: Joe ve ben Türk halkına yürekten taziye dileklerimizi sunuyoruz. Binlerce insanın hayatına mal olan yıkıcı depremden büyük üzüntü duyuyoruz. Bu zor zamanda dualarımızdasınız.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron:
Bu trajik bağlamda, acınızı derinden paylaştığımı sizlere ifade etmek isterim. Fransa, büyük bir üzüntü içerisindedir ve tüm düşüncelerimiz bu sınavda yasa boğulan ailelerledir.
Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'in eşi Silvano Abdo:
Türk halkının uğradığı yıkım ve can kaybı için en içten başsağlığı dileklerimi lütfen kabul edin. Bu zor zamanlarda dualarım ve düşüncelerim sizinle.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva:
Size ve sizin aracılığınızla Türk halkına, hayatını kaybedenlerin tüm fertlerine başsağlığı diliyor, yaralı vatandaşlara acil şifalar niyaz ediyoruz.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Maria Begona Gomez:
Düşüncelerimiz kurbanlar ve yaralılar, aileleri ve tabii ki sahada görev yapan tüm işçiler ve kurtarma ekipleriyle. Bu arama kurtarma ekiplerine destek ve dostluk gösterisi olarak, uzman İspanyol birimleri de katılacaktır. Bu zor ve acılı anlarda Türk halkına olan tüm desteğimizi ve dayanışmamızın en içten ifadesini sizlere iletmek istiyorum.
Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin eşi Aisha Muhammed Buhari, Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba'nın eşi Sylvia Bongo Ondimba, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits'in eşi Andra Levite, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in eşi Sanja Music Milanovic, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, Türkmenistan Halk Meclisi Başkanı Kurbankulu Berdimuhamedov'un eşi Ogulgerek Berdimuhamedova, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin annesi Şeyha Moza binti Nasır taziyelerini ve dayanışma mesajlarını ileten isimler arasında yer aldı.
'TÜRK HALKININ BU ZOR GÜNLERİ BİRLİKTE AŞMASINI TEMENNİ EDİYORUM'
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Keon-Hee Kim
: Kore Cumhuriyeti, Türk halkının
üzüntülerini bir an önce yenmesi
ve ayağa kalkması için kardeş
ülke Türkiye'ye mümkün olan
her desteği sağlayacaktır. Bu zor
dönemde daha da parıldayan iki
ülke arasındaki dostluğun Türkiye
halkına rahatlık ve güç vermesini
umuyorum. Cumhurbaşkanı ve
Emine Hanımefendi'nin liderliğinde
Türkiye halkının zor günleri hep birlikte
aşmasını temenni ediyorum.