Bu zor zamanlarda dualarımızdasınız

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası dünya büyük bir dayanışma örneği sergileyerek Türk halkının yardımına koştu. Birçok ülkeden yardım kuruluşları arama kurtarma ve insani yardım çalışmaları için bölgeye giderken dünya liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak taziye mesajlarını iletti. Lider eşleri de Emine Erdoğan'a yaşadıkları üzüntüyü ve dayanışma duygularını aktardıkları mesajlar gönderdi.: Joe ve ben Türk halkına yürekten taziye dileklerimizi sunuyoruz. Binlerce insanın hayatına mal olan yıkıcı depremden büyük üzüntü duyuyoruz. Bu zor zamanda dualarımızdasınız.Bu trajik bağlamda, acınızı derinden paylaştığımı sizlere ifade etmek isterim. Fransa, büyük bir üzüntü içerisindedir ve tüm düşüncelerimiz bu sınavda yasa boğulan ailelerledir.Türk halkının uğradığı yıkım ve can kaybı için en içten başsağlığı dileklerimi lütfen kabul edin. Bu zor zamanlarda dualarım ve düşüncelerim sizinle.Size ve sizin aracılığınızla Türk halkına, hayatını kaybedenlerin tüm fertlerine başsağlığı diliyor, yaralı vatandaşlara acil şifalar niyaz ediyoruz.Düşüncelerimiz kurbanlar ve yaralılar, aileleri ve tabii ki sahada görev yapan tüm işçiler ve kurtarma ekipleriyle. Bu arama kurtarma ekiplerine destek ve dostluk gösterisi olarak, uzman İspanyol birimleri de katılacaktır. Bu zor ve acılı anlarda Türk halkına olan tüm desteğimizi ve dayanışmamızın en içten ifadesini sizlere iletmek istiyorum.Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin eşi Aisha Muhammed Buhari, Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba'nın eşi Sylvia Bongo Ondimba, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits'in eşi Andra Levite, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in eşi Sanja Music Milanovic, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, Türkmenistan Halk Meclisi Başkanı Kurbankulu Berdimuhamedov'un eşi Ogulgerek Berdimuhamedova, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin annesi Şeyha Moza binti Nasır taziyelerini ve dayanışma mesajlarını ileten isimler arasında yer aldı.: Kore Cumhuriyeti, Türk halkınınüzüntülerini bir an önce yenmesive ayağa kalkması için kardeşülke Türkiye'ye mümkün olanher desteği sağlayacaktır. Bu zordönemde daha da parıldayan ikiülke arasındaki dostluğun Türkiyehalkına rahatlık ve güç vermesiniumuyorum. Cumhurbaşkanı veEmine Hanımefendi'nin liderliğindeTürkiye halkının zor günleri hep birlikteaşmasını temenni ediyorum.