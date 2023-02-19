Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden şüpheli yakalandı

Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerindne paylaşılan ve başkan Erdoğan'a hakaret içerikli sözler sarf eden kişi Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce dün yapılan araştırma sonucu tespit edildi.

Konuyla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda kimliği tespit edilen şüpheli Metehan A. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin paylaştığı videoyu 1 ay kadar önce çektim dediği öne sürülürken ifadesinde; "Çok alkollüydüm alkol problemlerim var" dediği öğrenildi.