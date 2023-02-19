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Giriş Tarihi: 19.2.2023 15:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden şüpheli yakalandı

Sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden şüpheli Metehan A. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde videonun 1 ay kadar öncesine ait olduğunu öne sürerek; “Çok alkollüydüm alkol problemlerim var” dediği öne sürüldü.

Emir SOMER Emir SOMER
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden şüpheli yakalandı

Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerindne paylaşılan ve başkan Erdoğan'a hakaret içerikli sözler sarf eden kişi Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce dün yapılan araştırma sonucu tespit edildi.

Konuyla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda kimliği tespit edilen şüpheli Metehan A. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin paylaştığı videoyu 1 ay kadar önce çektim dediği öne sürülürken ifadesinde; "Çok alkollüydüm alkol problemlerim var" dediği öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden şüpheli yakalandı
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