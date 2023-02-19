Deprem soruşturmalarında tutuklu sayısı 120 oldu

Adalet Bakanlığı koordinesinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili soruşturma yürütüyor.Bakanlık, söz konusu binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalara ilişkin açıklamada bulundu.Açıklamaya göre, deprem soruşturmaları kapsamında 400 şüpheliden 120'si tutuklandı, 112'si adli kontrolle serbest bırakıldı, 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı, 23'ü hakkında gözaltı talimatı verildi. Gözaltında 14, şüphecilik vasfı değerlendirilen 63, yurt dışında olduğu değerlendirilen 5, öldüğü tespit edilen 11 şüpheli olduğu, 39 kişinin ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.Diğer taraftan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli daha gözaltına alındı.