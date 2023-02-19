Depremde can kurtaran İsrailli teğmen: Türkler harika cömert insanlar

İsrailli arama kurtarma ekibi enkazdan 19 kişiyi çıkardı. Ekipte yer alan İsrailli kadın subaylardan teğmen Zohar Lupatin, "Bir Türk kurtarma ekibine katıldık. Olağanüstü ve ilham verici bir şekilde bizimle tam bir işbirliği içinde çalıştılar. Çalışmalar boyunca olan bir şey, bir ıslık, sessizlik çağrısı ile şehrin tüm ana caddesi sessizleşti. Arabalar durdu, tüm insanlar durdu, herkes tamamen sessizdi. Canlı ve güçlü deneyimdi" dedi. Teğmen Hila Levi ise "İnsanların depremden bir dakika sonra içine düştüğü durumu anlamak zordu. Türkler harika insanlar; deprem nedeniyle verecek çok az şeyleri olmasına rağmen cömert davrandılar" diye konuştu.Yüzbaşı Linoy Dimri de alışılmadık deneyim yaşadığını belirterek, "9 yaşındaki çocuğu 120'nci saatte enkazdan çıkardık. Enkazın altında bir çocuğun 'imdat' çığlığını duymak, aşağıda hayat olduğunu bilmek, çılgınca ve akıl almaz bir deneyim. Bir başka güçlü durum da tek bir ıslıkla bölgenin susturulmasıydı" dedi.