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Giriş Tarihi: 19.2.2023

Diyarbakır’da çadırkentlere 6 bin 560 kişi yerleşti

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da çadırkentlere 6 bin 560 kişi yerleşti
Diyarbakır'da AFAD koordinasyonunda 7 ayrı bölgeye kurulan çadırkentlerde 6 bin 560 depremzede barınıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çadırkentlerdeki vatandaşların yeme, içme, giyim, hijyen malzemeleri gibi birçok ihtiyacını gideriyor. Psikososyal destek çalışmalarının yanı sıra vatandaşlara saç kesimi gibi kişisel bakım hizmeti de veriliyor. Çadırkentte ailesiyle beraber kalan İldeniz Esenli, "Belediye her türlü ihtiyacımızla ilgileniyor. Çalışmalardan memnunuz" dedi. Murat Turan ise, "Burada yemeğimiz, ekmeğimiz, suyumuz geliyor. Ayakkabıdan kazağa kadar her şeyi verdiler. Gayet güzel bir hizmet var" dedi.
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Diyarbakır’da çadırkentlere 6 bin 560 kişi yerleşti
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