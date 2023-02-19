Erdoğan, Dibeybe’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen kabulde Dibeybe, deprem dolayısıyla "geçmiş olsun" dileklerini iletti.Öte yandan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa diledi.Erdoğan ile telefonda görüşen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye de deprem nedeniyle "geçmiş olsun" temennilerini iletti.