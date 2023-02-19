Evsiz kalan depremzedeler için “Evim Yuvan Olsun” kampanyası

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni başlattıkları "Evim Yuvan Olsun" kampanyası ile hayırseverlerin evlerini depremzedelere bedelsiz ya da uygun şartlarda kiralayabileceklerini bildirdi. AFAD Koordinasyon Merkezi'nde depremler sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler veren Oktay, "Evim Yuvan Olsun" kampanyası hakkında da bilgiler verdi.Deprem bölgesinde kurulu konteyner sayısının 6 bini aştığını belirten Oktay, depremzedelerin çadır ya da konteynerden ziyade kalabileceği bir yuva talebinin bulunduğuna işaret etti. Bununla ilgili olarak "Evim Yuvan Olsun" kampanyasını başlattıklarını bildiren Oktay, şunları kaydetti:"Türkiye'de yaşayıp ikinci evi olan ya da yurt dışında yaşayıp Türkiye'de ikinci evi olan, kullanmadıkları evlerini veya yazlık evlerini depremzede ailelerin kullanımına bedelsiz olarak sunmak veya evlerini uygun şartlarda depremzede ailelerin oturması için kiralamak isteyen hayırseverlerimiz, gönül rahatlığıyla evimyuvanolsun. org sitesinden başvurabilirler" dedi.Kampanyaya ev tahsis etme imkanı olmayanlar ise nakdi bağış yoluyla depremzedelere barınma desteği verebilecek.