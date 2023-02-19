Hatay'ın Antakya ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına destek veren İtalya Sivilleri Koruma Birimi ekibi, 63 arama kurtarma uzmanı ve 7 eğitimli köpekle 2 kişiyi enkazdan sağ çıkarmayı başardı. Genel Müdür Luigi Dangelo, deprem nedeniyle bölgede meydana gelen yıkıma ilişkin "Meslek hayatımda buna benzer afet görmedim. (17 Ağustos) 1999'da İzmit depreminde de Türkiye'deydim ama bu sefer (Kahramanmaraş merkezli deprem) çok daha yıkıcıydı" dedi.Türk halkına kendini çok yakın hissettiğini ifade ederek dayanışma mesajı veren Dangelo, AFAD ve yerel yönetimin bölgede kendilerine verdiği desteğin etkileyici olduğunu söyledi. İtalyan arama kurtarma ekibinin şefi Luco Rosiello ise depremin neden olduğu yıkıma ilişkin "Bu çok büyük bir afet, buna benzer bir şeyi daha önce hiç görmemiştim" dedi.Çalışmaları boyunca bölge halkının kendilerine çok nazik davrandığını söyleyen Rosiello, enkaz altında kalanların akrabalarının her zaman yakınlarında bulunduğunu ve arama kurtarma yaparken söz konusu binaya dair sürekli kendilerine bilgi verip yardımcı olduğunu anlattı. Rosiello, Türk halkına yardım etmekten dolayı mutlu olduklarını, yaşanan acıyı hissettiklerini kaydetti.