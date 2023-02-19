Kahramanmaraş’ın kahraman itfaiyecisi... ‘Manivela demiriyle’ 15 duvarı kırıp 50 kişiyi kurtardı

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlere evinde yakalanan Mehmet Akyol, büyük hasarın meydana geldiği evden eşi ve 3 çocuğunu çıkardığı ve güvenlik bir yere götürdü. 9 yıllık itfaiye eri olan Akyol, daha kimsenin kendisini aramasına fırsat bile vermeden hemen İtfaiye Daire Başkanlığına geldi.

Depremin ilk saatlerinde fabrika yangını ihbarına çıkan Akyol, daha sonra ise merkez Dulkadiroğlu Mahallesi Mehmet Akif Mahallesindeki enkaz bölgesine görevlendirildi. İnsanların enkaz altında olduğunu gören Mehmet Akyol, araçta kullanabileceği 'Manivela demiri' ile tek tek duvarları kırmaya başladı. 15 duvarı tek başına kıran Akyol, 50 vatandaşın sağ salim enkazdan çıkmasını sağladı. O anları SABAH'a anlatan Akyol, "Depremden hemen sonra çocukları ve eşimi kayınpederime bıraktım. Sonra çağrılmadan işimin başına geldim. Enkaza geldiğimde duvarın arkasında insanların olduğunu duydum. O esnada Allah bana öyle bir güç verdi ki vurduğum duvarı yıktım. Normalde o kadar duvarı yıkmak saatler belki de günler alır ve yorulursun. Ben yarım saat içerisinde 15 duvarı kırıp 50 vatandaşımızı kurtardım" dedi.

'KEŞKE DAHA FAZLA CAN KURTARABİLSEYDİK'

Deprem nedeniyle itfaiye çavuşunu ve amirini de kaybettiklerini belirten Mehmet Akyol, "İki hafta geride kaldı. Keşke bütün vatandaşlarımızı enkazlardan kurtarabilseydik. Allah ülkemize böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın. İnsanlar bizlerden medet umuyorlar. Bizden bir şeyler yapmamızı istiyorlar. Oraya gittiğimizde sadece yangın söndürme aletlerimiz yanımızdaydı. Sadece manivela demiri vardı ve bende onla müdahale ettim" diye konuştu.