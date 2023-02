Mehmetçik yaraları sarıyor

Niğde'de MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki 7'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde üretilen sahra üniteleri sayesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yaralar sarılıyor. Bu kapsamda, bölgedeki insanların yemek ve ekmek ihtiyacını karşılamak için gönderilen her bir sahra mutfak ünitesi, her öğünde 400 kişiye 4 çeşit sıcak yemek hazırlayabilme, her bir sahra fırın ünitesi ise 8 saatte 3 bin 120 ekmek çıkarabilme kapasitesine sahip.Diğer taraftan Sakarya'da mobil olarak üretilen hastane, mutfak, tuvalet, banyo, fırın işlevli araçlar, afetzedelere hizmet veriyor. Üretici firmanın genel müdürü Alp Dora, "100 aracımız bölgede. 2 ay içerisinde bu kadar daha aracı sahaya indirmeye çalışıyoruz" dedi.