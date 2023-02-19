MSB'den "Mehmetçik ile depremzede çocuklar aynı sofrada" paylaşımı

MSB'nin sosyal medya hesabından, Mehmetçik ile çocukların çadırda beraber yemek yedikleri video paylaşıldı.

Paylaşımda, "En güzel sofra... Sofrada evlatlarımız varsa, milletimiz varsa o sofra bizim için en güzel sofradır. Afiyet olsun, bereketli olsun. Biriz, beraberiz." ifadelerine yer verildi.