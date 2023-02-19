Öldüğünü sandığı kızına kavuştu

K. Maraş'ta depremde yıkılan 5 katlı binanın enkazından 136 saat sonra çıkarılan Suriyeli Vefa Şileti (9) dün babasıyla buluştu. Baba Ammar Şileti, 6 çocuğundan 5'iyle birlikte depremin 16'ncı saatinde enkazdan sağ çıkarıldı. Anne ise depremin yaşandığı gece kız kardeşinin evinde kalıyordu. Eşine telefonla ulaşan baba ve çocukları, Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Baba, hastaneye getirilenler arasında kızının olmadığını öğrenince sosyal medyadan fotoğrafını paylaşarak bulunması için yardım istedi. Adana'daki tedavilerinin tamamlanmasından sonra depremin 6'ncı gününde çocuklarıyla K.Maraş'a dönen baba aramalara rağmen bulamadığı kızının hayatını kaybettiğini düşündü. Kızının cenazesini çıkarmak için yardım arayan baba Şeleti, İzmir'den gelen 30 kişilik gönüllü ekibe ulaştı. Su borularının patladığı binada su basan bölümlerde arama yapılamadığından, gönüllüler arasında yer alan iş makinesi operatörü, enkazın üstündeki tabliyeyi ekskavatörle kırarak göçük altına indi. 2.5 saat süren çalışma sonunda Vefa o bölümden canlı çıkarıldı. 15 Şubat'ta Adana Şehir Hastanesi'nden taburcu olan kız dün babasıyla konteyner kentte buluştu.