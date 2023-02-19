Şahin’den yeni açıklama: “Yüzme havuzlarına duş alanları ve çamaşırhaneler kurduk”

Kahramanmaraş merkezli 7,7-7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Türkiye devletinin tüm kurumları, yerel yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşlar yardım seferberliği başlattı, yardımlar sel olup aktı. Deprem bölgelerinde en önemli ihtiyaçlardan biri ise hijyen ve temizlik konusu oldu. Depremden etkilenen 11 ilden biri olan Gaziantep'de de bu konuda adımlar atıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, kentteki hijyen ve temizlik sorununu giderebilmek adına yüzme havuzlarını devreye soktu.

"YÜZME HAVUZLARINDA DUŞ ALANLARI, HAMAMLAR VE ÇAMAŞIRHANELER KURDUK"

Şahin konuyla ilgili olarak sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Deprem'den etkilenen yerlerde en büyük sıkıntılardan biri hijyen ve temizlik olabiliyor. Bu sorunu çözmek adına Nurdağı'ndaki Gaziantep Büyükşehir'e ait yüzme havuzuna duş alınabilecek alanlar ve bir çamaşırhane kurduk" ifadelerini kullandı. İslahiye ilçesinde bulunan yüzme havuzunun da duş alanlarına, hamamlara ve çamaşırhanelere çevrildiği öğrenildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım daha yapılarak Şahin'in bir videosu paylaşıldı. Şahin yapılan çalışmalarla ilgili olarak videoda şunları söyledi: "En temel ihtiyaçlardan bir tanesi hijyenik bakımı, temizlik setlerimiz ve insanlarımızın banyo ihtiyacının giderilmesiydi. Bunu giderebilmek için elimizdeki yavuzları hızlı bir şekilde duşlara çevirdik ve çamaşırhane kurduk. Bunun da sayısını çoğaltmamız gerekiyor. Bu ihtiyaçları giderebilmek için şu anda konteyner kentlerin, çadır kentlerin olduğu yerlere yeni çamaşırhaneler ve duşunu alabileceği tesisler kuruyoruz. Hijyenik bakım çok önemli, insanların temizlik ihtiyacını gidermeleri çok önemli. Halk sağlığı için bireysel temizliği, hızlı bir şekilde ihtiyaçları gideriyoruz. Ve sağlıklı şehir, güvenli şehir, dirençli şehir için bütün gücümüzle Gaziantep Büyükşehir olarak ben ve arkadaşlarımız depremzedelerin emrindeyiz, hizmetindeyiz."

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin hesabından ise şu ifadeler dile getirildi: "Deprem bölgelerinde çamaşırhane kurup yüzme havuzlarımızı hamam ve duşlara çevirdik. Çadırlarda kişisel temizlik eşyaları, diş fırçası, deterjan, tırnak makası, taraktan oluşan bir insanın ihtiyacı olan ne varsa oluşturduğumuz hijyen setlerini de dağıtmaya devam ediyoruz."

HİJYEN KİTLERİ DE VAR!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi oluşturulan çadır kentlerde ve konteynerda yaşayan vatandaşlar için hijyen kitleri de oluşturdu. Bu kitlerde diş macunu, diş fırçası, deterjan, tırnak makası ve tarak var. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in sözlerinin yer aldığı belediye açıklamasında Şahin şunları belirtti: "Ekiplerimiz çamaşırhane kuruyor, yüzme havuzlarımızı hamam ve duşlara çeviriyor. Bölgedeki çadırlarımıza kişisel temizlik eşyaları, diş fırçası, deterjan, tırnak makası, taraktan oluşan bir insanın ihtiyacı olan ne varsa oluşturduğumuz hijyen setlerini dağıtıyoruz. Günlük bu ihtiyaçları karşıladıkça bu büyük musibeti tek yürek tek bilek dayanışmayla aşacağız."