Şov ve algı yapmasın

Asrın felaketinde bile algı çalışmasından geri durmayan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara'dan gelen 300'e yakın motokuryenin Hatay'da, ABB'nin merkezinde gönüllü olarak çalıştığına yönelik açıklaması Ankara Motokuryeler Dernek Başkanı Sinan Ölçü tarafından yalanlandı.SABAH'a konuşan Ölçü; "Gazetelere demeç de verdim yayınlamadılar, Yavaş'ın tweet'inin altına yazdım; Sayın Valimizin verdiği izin ve Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü'nden aldığımız TIR'larla deprem bölgesine gittik. Hatay merkeze gittiğimizde orada 53. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde ABB konuşlanmış. Ancak Hatay'da polisler, yağma ve hırsızlık olaylarına karşı karışıklık olmaması için kuryelerin fosforlu kıyafet giymesini istedi, kuryelerde bu kıyafet yoktu, ABB reklam için bu kıyafetleri dağıtmıştı, kuryeler de mecbur kaldığı için giymişti. ABB'nin Hatay'da bunun dışında bize hiçbir katkısı ve desteği olmadı. Mansur Yavaş'tan önce ben oradaydım. Çünkü kardeşimin oğlu enkaz altındaydı. Devlet, polisiyle, askeriyle oradaydı ilk günden itibaren. Mansur Yavaş kendine düşen görevleri yapsın. Şov yapmasın, algı yapmasın sadece onu istiyoruz biz" dedi.