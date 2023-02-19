Trollerin yalanını arşivler çürüttü

Tüm Türkiye'nin yüreğini yakan asrın felaketi sonrası, acıdan siyasi rant elde etmek isteyenlere hizmet eden sosyal medya trollerinin bir iftirası daha çökertildi. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1999 depreminde bölgeye yaptığı bir çadır ziyareti esnasında "Nerede bu devlet?" şeklinde bir ifadesi olduğu iddiası da yalan çıktı. Dönemin gazete kupürlerine yansıyan haberlerde, Erdoğan'ın, hükümete yönelik eleştirilere karşı, "Şimdi birlik zamanıdır, ayakta durmaya mecburuz. Bu felaketi bir atlatalım. Bunları daha sonra konuşalım" dediği görüldü.